Энтони Блинкен: США могут признать правительство Афганистана, если оно не будет нарушать права человека

Соединенные Штаты могут признать правительство Афганистана, если оно не будет нарушать права человека и не станет содействовать террористической угрозе. Об этом в интервью телеканалу CNN сказал госсекретарь США Энтони Блинкен:

«Будущее правительство Афганистана, которое соблюдает базовые права своего народа и не помогает террористам – это правительство, с которым мы можем работать и которое можем признать. В противном случае будут действовать санкции. Также новые власти Афганистана не смогут рассчитывать на международную помощь. Другие страны, в свою очередь, должны задействовать все экономические, дипломатически и политические рычаги давления, чтобы заставить новые власти Афганистана соблюдать права человека»

По словам Блинкена, Вашингтон не признает новую власть в Афганистане, если она будет укрывать боевиков, способных атаковать США и союзников.