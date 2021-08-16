Совбез ООН соберется сегодня из-за захвата Афганистана талибами. Как правило, утренние заседания проходят в 10 часов (17:00 мск). С докладом выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает Reuters.

Ранее в ООН заявляли, что талибы должны воспользоваться моментом, прекратить наступление в Афганистане и начать серьезные переговоры. В противном случае стране грозит затяжная гражданская война и международная изоляция.

Накануне боевики запрещенного в России движения «Талибан» объявили о полном захвате Афганистана. Последним городом, который перешел под их контроль, стала столица страны — Кабул.