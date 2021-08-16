Более 60 государств призвали обеспечить безопасный отъезд иностранцев и афганцев, желающих покинуть Афганистан

Более 60 государств призвали обеспечить безопасный отъезд иностранцев и афганцев, желающих покинуть захваченный талибами Афганистан. Страны призывают также держать открытыми дороги, аэропорты и погранпереходы и поддерживать спокойствие в государстве. Находящиеся у власти в Афганистане несут ответственность за жизни людей и восстановление безопасности, говорится в заявлении, распространенном госдепартаментом США.

В числе подписантов Соединенные Штаты, Канада, страны Европы, некоторые государства Африки, Латинской Америки и Океании.

Председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла подтвердил, что президент Мухаммад Ашраф Гани покинул страну. Об этом Абдулла Абдулла рассказал в видеообращении у себя в Фейсбуке.

«Бывший президент оставил свой народ и свою страну в таком состоянии, за что Бог ему судья, и народ даст ему свою оценку. Я призываю жителей Кабула не подаваться панике, а талибов – не входить в город до политического решения проблемы, чтобы развитие ситуации не привело к потерям среди мирного населения, к нанесению ущерба им»

Абдулла Абдулла также призвал силы безопасности и обороны обеспечить безопасность жителей.