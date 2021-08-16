Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит сегодня жалобу компании Google на решение по иску от телеканала «Царьград». Минувшей весной российское СМИ успешно оспорило решение о блокировке своей страницы на Youtube.

Столичный суд вернётся к рассмотрению апелляции после того, как выделил чуть больше месяца на то, чтобы обе стороны могли достичь мирового соглашения. Как сообщало агентство РИА «Новости», об этом просили представители Google. Удалось ли за это время интернет-компании договориться с телеканалом – пока не известно.

В апреле Арбитражный суд Москвы обязал владельцев видеохостинга Youtube восстановить на нём страницу «Царьграда». Она была заблокирована летом 2020-ого. Как поясняли в Google, это было связано с санкциями против бенефициара телеканала Константина Малофеева, которые США ввели за несколько лет до этого.

В решении суда сказано, что Google не имела права прекращать договор с клиентом из-за санкций, и что американская интернет-компания должна будет выплачивать неустойку в случае невыполнения предписания. Штраф будет увеличиваться каждый день и, по подсчётам журнала Forbes, за семь месяцев составит до 94-ёх триллионов рублей.

Публично этот иск в Google комментировали. Представители «Царьграда» в свою очередь говорили, что ожидают возвращения доступа к своему каналу с восстановлением всех аналитических показателей.