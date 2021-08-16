Верховный суд Украины начнёт рассмотрение кассационной жалобы на заочный приговор бывшему президенту Виктору Януковичу

Верховный суд Украины сегодня начнёт рассмотрение кассационной жалобы на заочный приговор бывшему президенту Виктору Януковичу. Его ранее обвинили в госизмене. Янукович вину не признаёт.

Бывший президент Украины, который на родине был заочно осуждён за госизмену и получил 13 лет колонии, попросил Верховный суд страны обеспечить личное участие в заседании посредством видеоконференции. Адвокат Виктора Януковича сообщил, что подзащитный не может лично приехать в суд Киева, поскольку есть угроза его жизни и здоровью. Защитник отметил, что экс-глава страны до этого постоянно говорил о том, что заинтересован сотрудничать со следствием и судом первой инстанции. Кассационный уголовный суд Украины в апреле не разрешил Януковичу участвовать в рассмотрении жалобы на приговор по делу о госизмене по видео. Адвокаты в прошлом политика оспаривают решение Киевского апелляционного суда. В октябре прошлого года он оставил в силе заочный приговор бывшему президенту Украины — 13 лет лишения свободы по обвинению в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Решение вынес в январе позапрошлого года Оболонский районный суд Киева.

Янукович возглавлял Украину с 2010 по 2014 год. После Евромайдана он покинул страну и уехал в Россию. На родине против него возбуждён целый ряд уголовных дел.