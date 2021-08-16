Талибы заявили, что освободили Афганистан и считают 20-летнюю войну завершенной. Форма правления в стране станет ясна в ближайшее время, заявил представитель движения Мухаммад Наим в эфире телеканала «Аль-Джазира». По его словам, они добились того, к чему стремились: свободы и независимости народа, хотят жить в мире с другими странами, не намерены вмешиваться в их дела и рассчитывают в ответ на невмешательство в дела Афганистана. Представитель талибов заверил, что они гарантируют безопасность граждан и иностранных миссий, а также готовы к диалогу со всеми политическими фигурами в стране. Также он пообещал уважать права женщин и меньшинств — но только в рамках шариата.

Некоторые жители Афганистана уверены, что власть талибов не ухудшит жизнь простого населения.

С другой стороны, многие афганцы боятся прихода талибов, которые, как ожидается, могут жестоко наказывать женщин за малейшее несоблюдение правил шариата.

Этой ночью тысячи афганцев пытались прорваться в аэропорт Кабула, чтобы улететь из страны.

Большинство западных дипломатов покинули Афганистан. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Москва, одна из немногих, не стала эвакуировать сотрудников российского посольства в Кабуле. Оно продолжает работать, сообщили РИА Новости в МИДе. Там объяснили это тем, что талибы гарантировали безопасность не только российской дипмиссии, но и другим странам.

Успех талибов на территории Афганистана может быть прежде всего связан с поддержкой большинства населения, которое надеется на прекращение боевых действий. Такое мнение «Эху» высказал военный эксперт Александр Гольц.

Александр Гольц считает, что в скором времени талибы выйдут за пределы Афганистана и с серьезными проблемами столкнутся страны Центральной Азии.

Боевики запрещенного в России движения «Талибан» вошли накануне в столицу страны и заняли город, не встречая существенного сопротивления. На данный момент они контролирует почти всю территорию Афганистана. Президент Ашраф Гани покинул страну, заявив, что сделал это, стремясь избежать кровопролития.