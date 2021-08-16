Авиакомпания «Победа» отказалась от контрактов на поставку самолетов Boeing 737 MAX. Штрафные санкции за это не предусмотрены. Об этом сообщил гендиректор входящего в
группу «Аэрофлот» лоукостера Андрей Калмыков.
Полеты Boeing 737 MAX были приостановлены в 2019 году в США и многих других странах после катастрофы двух таких лайнеров. Штаты сняли запрет в ноябре прошлого года, после чего возобновление эксплуатации этих самолетов одобрил ряд других стран. Росавиация сообщала, что сертификация обновленного MAX затягивается из-за коронавируса. Президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко в июле говорил, что ожидает возобновления эксплуатации в ближайшие месяцы.
Авиакомпания «Победа» отказалась от контрактов на поставку самолетов Boeing 737 MAX
Авиакомпания «Победа» отказалась от контрактов на поставку самолетов Boeing 737 MAX. Штрафные санкции за это не предусмотрены. Об этом сообщил гендиректор входящего в