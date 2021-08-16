Авиакомпания «Победа» отказалась от контрактов на поставку самолетов Boeing 737 MAX. Штрафные санкции за это не предусмотрены. Об этом сообщил гендиректор входящего в

группу «Аэрофлот» лоукостера Андрей Калмыков.

Полеты Boeing 737 MAX были приостановлены в 2019 году в США и многих других странах после катастрофы двух таких лайнеров. Штаты сняли запрет в ноябре прошлого года, после чего возобновление эксплуатации этих самолетов одобрил ряд других стран. Росавиация сообщала, что сертификация обновленного MAX затягивается из-за коронавируса. Президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко в июле говорил, что ожидает возобновления эксплуатации в ближайшие месяцы.