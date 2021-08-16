Бывший президент США республиканец Дональд Трамп раскритиковал действия нынешнего главы Белого дома в Афганистане. То, что сделал демократ Джо Байден – «легендарно», говорится в заявлении Трампа. По его словам, «это станет одним из величайших поражений в истории Америки». По мнению Трампа, Байдену пора «с позором уйти в отставку»

Стоит отметить, что изначально именно Трамп договорился с запрещенным в России движением «Талибан» о полном выводе войск, на определенных условиях. В числе прочего талибы обязывались бороться против терроризма, проводить межафганский диалог для перемирия и мирного решения кризиса. Байден решил не отказываться от этих договоренностей, но перенес на несколько месяцев завершение вывода контингента.