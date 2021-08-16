Талибы объявили о намерении включить в новое правительство Афганистана не только членов движения. В инклюзивном исламском кабинете министров будут участвовать и другие афганцы, заявил телеканалу CNN официальный представитель боевиков Сохаил Шахин. По его словам, талибы попытаются привлечь некоторых «хорошо известных деятелей». Называть их имена он считает преждевременным. Он пообещал, что все военнослужащие и полицейские, которые сдадут оружие и присоединятся к талибам, будут амнистированы, их жизни и имущество будут в безопасности.

Ранее высокопоставленные руководители запрещенного в России движения «Талибан» заявили британской газете Times, что хотят обладать абсолютной властью и не согласны на формирование переходного правительства.