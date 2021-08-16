Российский теннисист Даниил Медведев выиграл финал теннисного турнира серии «Мастерс» против американца Райли Опелки. Матч прошел в Торонто и завершился со счетом 6:4, 6:3. Общая продолжительность встречи составила 1 час 25 минут.

Даниил Медведев занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов. Титул выигранный в Торонто стал 12-м в его карьере в одиночном разряде.