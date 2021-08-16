Российский теннисист Даниил Медведев выиграл финал теннисного турнира серии «Мастерс» против американца Райли Опелки. Матч прошел в Торонто и завершился со счетом 6:4, 6:3. Общая продолжительность встречи составила 1 час 25 минут.
Даниил Медведев занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов. Титул выигранный в Торонто стал 12-м в его карьере в одиночном разряде.
Российский теннисист Даниил Медведев выиграл финал теннисного турнира серии «Мастерс» против американца Райли Опелки
Российский теннисист Даниил Медведев выиграл финал теннисного турнира серии «Мастерс» против американца Райли Опелки. Матч прошел в Торонто и завершился со счетом 6:4, 6:3. Общая продолжительность встречи составила 1 час 25 минут.