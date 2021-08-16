Власти Израиля разрешил своим гражданам поездки в Россию без специального разрешения. Сегодня вступает в силу решение Минздрава исключить Россию из красного списка стран с максимальным риском заражения коронавирусом, в котором она числилась с конца мая. В этом перечне остаются Болгария, Бразилия, Грузия, Мексика, Испания и Турция. Туда израильтянам поездки запрещены за исключением особых случаев, которые рассматривает специальная Комиссия. При этом для туристов из России без израильского гражданства въезд в страну пока остается закрытым.