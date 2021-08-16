Власти Израиля разрешил своим гражданам поездки в Россию без специального разрешения. Сегодня вступает в силу решение Минздрава исключить Россию из красного списка стран с максимальным риском заражения коронавирусом, в котором она числилась с конца мая. В этом перечне остаются Болгария, Бразилия, Грузия, Мексика, Испания и Турция. Туда израильтянам поездки запрещены за исключением особых случаев, которые рассматривает специальная Комиссия. При этом для туристов из России без израильского гражданства въезд в страну пока остается закрытым.
2021-08-16T04:07:28+03:00
2021-08-16T04:07:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 16 августа 2021
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