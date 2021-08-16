На Камчатке подняли со дна Курильского озера тело пятого погибшего в крушении вертолета. Работы на месте продолжаются, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.

12 августа Ми-8 компании «Витязь-Аэро», в котором находились 16 человек, упал в Кроноцком заповеднике. Восемь человек спасены, тела пятерых найдены, судьба еще троих остается неизвестной. По факту аварии возбуждено уголовное дело.