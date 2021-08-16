Около 80 самолетов военно-транспортной авиации США задействованы в эвакуации дипломатов и афганцев из Кабула

Около 80 самолетов военно-транспортной авиации США задействованы в эвакуации американских дипломатов, стран НАТО и афганцев из Кабула. В операции также принимают участие 10 британских и 4 канадских самолета. Сегодня ожидается прибытие германских и испанских. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на западные авиаресурсы. По их данным, посол США уже покинул Афганистан. В настоящее время все гражданские рейсы из столицы страны прекращены.

Тем временем западные СМИ передают, что на дороге, ведущей в аэропорт из захваченного талибами Кабула, замечены армейские внедорожники с боевиками, слышна периодическая перестрелка, в небе барражируют вертолеты. В самой воздушной гавани царит хаос. Здание и летное поле заполнено толпами людей, которые пытаются улететь из страны. Периметр международного аэропорта находится под обороной американских, британских и турецких войск.

Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли накануне в Кабул, заявили, что освободили Афганистан и считают войну завершенной. В ближайшее время они намерены объявить о создании Исламского Эмирата Афганистана.