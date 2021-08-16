Украинская партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» назвала терактом смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова

Украинская пророссийская партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» назвала терактом против организации смерть мэра города Кривой Рог Константина Павлова. В заявлении партии говорится, что убийство совершено в интересах действующей власти. Со своей стороны, президент Владимир Зеленский выразил соболезнование в связи со смертью Павлова. Он сообщил также, что ожидает в понедельник отчет руководителей правоохранительных органов по первым результатам расследования обстоятельств случившегося.

Тело 48-ми летнего мэра Кривого Рога с огнестрельным ранением обнаружили накануне на веранде его дома. Полиция возбудила дело по статье «Умышленное убийство».

Между тем, источники в полиции рассказали украинскому интернет-изданию «Страна» некоторые подробности, которые могут указывать на самоубийство. В частности, по их словам, на видео с камер наблюдения видно, как Павлов ходил по дому с ружьем, потом вставил патрон.