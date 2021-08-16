В аэропорту Кабула произошло несколько инцидентов. Американские военные, которые его охраняют, не открывали огонь и не подвергались обстрелам. Об этом сообщил телеканал Си-эн-эн со ссылкой на неназванного представителя Пентагона. Он сказал, что не знает, вступали ли в бой турецкие военнослужащие, также обеспечивающие охрану аэропорта. Представитель военного ведомства уточнил, что сейчас в Афганистане находятся около 3 тысяч американских военнослужащих, дополнительные силы находятся в пути или вскоре будут отправлены в аэропорт Кабула. Он также указал, что аэропорт продолжает обслуживать как военные, так и гражданские рейсы, хотя последние с перебоями и задержками.

Согласно сообщениям СМИ, а также фотографиям и видео в соцсетях, в аэропорт прибыли тысячи людей, которые пытаются покинуть страну. Часть из них вышли на взлетную полосу, заблокировав ее. Сообщалось о звуках стрельбы и появившейся в районе аэропорта технике талибов.

«Талибан» запрещенное в РФ террористическое движение.