Талибы подняли свой флаг над президентским дворцом в столице Афганистана. Они заявили, что в ближайшее время объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан. Именно так называлось государство, существовавшее с 1996 по 2001 год. Кроме того, боевики захватили контроль над государственным телевидением и призвали жителей успокоиться, передает телеканал Al Jazeera.

Талибы также гарантировали безопасность иностранным посольствам. Несмотря на это США и ряд других стран решили эвакуировать своих дипломатов из Афганистана и приостановить работу дипмиссий. В Москве сказали, что не будут вывозить сотрудников российского посольства в Кабуле.

«Талибан» — запрещенное в России террористическое движение.