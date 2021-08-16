В Геленджике за несколько часов выпало количество осадков, почти в четыре раза превышающее месячную норму. В городе включили сирены, сообщил в Telegram мэр Алексей Богодистов. По его словам, администрация решила отключить электричество в центре, чтобы избежать несчастных случаев. Туда же стянули нужную технику, обследовали затопленные территории. Когда дождь успокоился, и сошла вода, в городе начали смывать принесенную потоками грязь и приступили к уборке мусора, добавил градоначальник.

В Краснодарском крае с 13 августа идут сильные дожди. Из-за этого в 11 районах ввели режим ЧС. Подтопления произошли в 210 частных домах и на территории почти 2 тысяч дворов. Эвакуирован свыше 1,5 тысяч человек.