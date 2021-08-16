Москвичку, которая протестовала против реновации на дереве с арбалетом, отправили в изолятор временного содержания

Москвичку Ольгу Кузьмину, которая протестовала против реновации на дереве с арбалетом, отправили в изолятор временного содержания. В 8 вечера она должна была выйти на свободу из спецприемника в Сахарово после шести суток административного ареста, однако ее увезли в неизвестном направлении. Позже адвокату сообщили, что Кузьмину задержали на 48 часов по делу о хулиганстве, передает интернет-портал «ОВД-Инфо».

9 августа Кузьмина привязала себя к дереву на 20-метровой высоте, требуя прекратить стройку на Янтарной улице. У нее при себе был арбалет, непригодный для стрельбы из-за неисправности механизма. Женщину задержали, Бабушкинский суд арестовал ее на шесть суток за организацию несогласованной акции. Позже против нее возбудили уголовное дело о хулиганстве.