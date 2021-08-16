Всемирная организация здравоохранения обеспокоена здоровьем афганцев из-за событий в стране. Благополучие мирных жителей, особенно женщин и девочек, приобретают первостепенное значение, говорится в Twitter главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса. Так он отреагировал на сообщение Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в котором говорится о перемещении тысяч людей в Кабул и другие города.

По данным управления, более 15,5 тысяч внутренне перемещенных лиц нуждаются в гуманитарной помощи. Большинство из них получили помощь в виде еды, воды, денег, лекарств и предметов первой необходимости. Для оценки ситуации в регионе созданы 15 межведомственных групп.