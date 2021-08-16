В Москве заявили о «хороших отношениях» как с афганским правительством, так и с талибами

В Москве заявилио «хороших отношениях» как с афганским правительством, так и с талибами, поэтому власти «не переживают» по поводу ситуации в Афганистане. Об этом сказал глава департамента Азии МИДа Замир Кабулов. По его словам, Россия отказалась от эвакуации сотрудников своего посольства в столице Афганистана во время наступления боевиков. Дипмиссия продолжит работать в обычном режиме, так как талибы гарантировали посольству безопасность. Кабулов отметил, что это касается и представительств других стран.

Накануне боевики запрещенного в России движения «Талибан» захватили столицу Афганистана Кабул. Сейчас они контролируют за лето они заняли практически всю территорию страны. Президент Ашраф Гани покинул Афганистан и сообщил о своей отставке.