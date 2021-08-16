В аэропорту Кабула наблюдается хаос и паника. Местные жители пытаются улететь из города, сообщает Al Arabiya. Телеканал опубликовал видеозапись на которой видно, что на площади перед аэропортом скопилось несколько сотен человек, некоторые из них пытаются прорваться в терминал. Как отмечает Al Arabiya, паника началась из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий. Ранее дипломаты нескольких стран объявили о решении покинуть Кабул. Они могут это сделать только через единственный столичный аэропорт. Би-би-си со ссылкой на очевидцев передает о стрельбе в районе воздушной гавани.