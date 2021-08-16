Глава антикоррупционного подразделения Северо-Западного таможенного управления задержан за взятку

Глава антикоррупционного подразделения Северо-Западного таможенного управления Максим Розсыпало задержан по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Подробностей он не уточнил. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Источник «РЕН ТВ» уточняет, что дело завели за получение взятки в особо крупном размере. Задержание произошло в Санкт-Петербурге в момент ее получения. Следствие намерено просить суд об аресте подозреваемого. По информации телеканала, Розсыпало занимал эту должность примерно год.