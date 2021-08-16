Би-би-си сообщает о панике в аэропорту Кабула. «После того, как по залу вылетов разнесся слух, что для чиновников и политиков… тайно печатают посадочные талоны, в нем начался хаос», — рассказал очевидец британской телерадиокомпании. По его словам, он видел бывших депутатов, нескольких заместителей министров и знаменитостей, стоявших в очереди. У некоторых даже не было брони. Люди ждали почти восемь часов, а потом сотрудники аэропорта начали уходить. Часть пассажиров уехала из аэропорта, другие побежали в сторону посадочных гейтов. В кабинках паспортного контроля никого не было, турникеты на проход сломаны, проверки багажа тоже не было, передает Би-би-си слова собеседника. Он говорит, что пассажиры побежали в сторону последнего самолета, предыдущий улетел, заполненный чиновниками. Началась практически давка. Люди были в шоке — бегали от одного самолета к другому и не знали, что делать. Охрана начала их отпугивать выстрелами в воздух.