Несколько сотен сотрудников американского посольства в Кабуле уже покинули Афганистан. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя Пентагона. По его словам, аэропорт остается открытым для коммерческих авиарейсов. Телеканал Си-эн-эн передает, что все дипломаты США эвакуированы из американского посольства в аэропорт афганской столицы. В диппредставительстве осталась только «небольшая группа контрактных сотрудников служб безопасности, они также скоро уедут».

Ранее источник в НАТО сказал ТАСС, что все регулярные авиарейсы из Кабула отменены, полеты продолжают осуществлять только военно-транспортные и зафрахтованные военными пассажирские самолеты, на которых проводится эвакуация иностранных граждан.