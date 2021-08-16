Талибы взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и выступили с заявлением. Они призвали жителей Афганистана сохранять спокойствие, передает телеканал Аl-Arabiya.

Боевики запрещенного в России движения «Талибан» объявили, что взяли под контроль всю территорию Афганистана. Накануне они вошли в столицу страны практически без боя и заняли оставленные правительственными силами государственные учреждения. Так, телеканал «Аль-Джазира» опубликовал видео с боевиками в президентском дворце — бывшей резиденции бежавшего из страны главы государства Ашрафа Гани. Он заявил, что сложил полномочия чтобы избежать бойни. Талибы намерены объявить о создании Исламского Эмирата Афганистана. Так называлось частично признанное государство под контролем «Талибана» в 1996-2001 годах.