ЦИК проведет жеребьевку по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов ГД восьмого созыва

Центризбирком России планирует сегодня провести жеребьевку по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. Ранее об этом объявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Этап регистрации партий завершился в воскресенье. ЦИК еще в середине прошлой недели направил письма с приглашениями лидерам политических партий, участвующих в думских выборах для участия в сегодняшней жеребьевке. Комиссия зарегистрировала федеральные списки 14 партий и объединений из 15-ти, принявших решение об участии в выборах в Госдуму. Всего на 450 депутатских кресел претендуют 3909 человек, идущих по утвержденными ранее спискам. Отказ получил только «Российский общенародный союз», поскольку не смог представить необходимые 200 тысяч подписей избирателей. На предстоящей неделе пройдет и жеребьевка для распределения теле— и радиоэфира, а также бесплатных печатных площадей. Здесь крайний срок — 19 августа, а с 21 августа уже стартует этап агитации в СМИ.

Вне зависимости от места в избирательном бюллетене, одна из партий — «Яблоко» — будет помечена, как имеющая своем списке кандидата, по мнению российских властей, «аффилированного с иностранным агентом».