«Талибан» взял Кабул и по некоторым данным готовится провозгласить восстановление Исламского Эмирата Афганистан

Признанное в России террористическим и запрещенное движение «Талибан» взяло Кабул и по некоторым данным готовится провозгласить восстановление Исламского Эмирата Афганистан – так страна называлась в период с 1996-го по 2001-й год, когда в прошлый раз находилась под властью талибов. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из страны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обещал признать новую власть, если она не будет заниматься терроризмом и соблюдать базовые права человека. И в очередной раз выразил уверенность в том, что решение США уйти из Афганистана было верным.

Иностранные дипмиссии после входа талибов в столицу ээвакуировались в аэропорт, который остается под защитой солдатов НАТО. Все коммерческие рейсы оттуда отменены, летают только военные самолеты. Многие западные авиакомпании также начали облетать воздушное пространство Афганистана. Талибы обещают, что все иностранцы должны либо покинуть страну, либо встать на учет. На этом фоне российское посольство осталось одним из немногих в афганской столице, которое продолжает работу.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что Россия займет выжидательную позицию по отношению к происходящему в центральноазиатской стране. Такое мнение он высказал «Эху Москвы».

Захват власти в стране прошел относительно мирно, однако в больницах Кабула все же есть десятки раненых в боях на окраинах столицы. Также сегодня вечером прогремел взрыв возле президентского дворца.



* Талибан — организация признана террористической и запрещена в РФ