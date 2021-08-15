Швейцарский теннисист Роджер Федерер пропустит остаток сезона из-за операции на колене, об этом он написал в своем инстаграме. 40-летний спортсмен признал, что много раз обследовался на предмет застарелой травмы, и усугубил ее во время последнего Уимблдонского турнира, в котором дошел до четвертьфинала.

Федерер стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде в Лондоне в 2012-м, чемпионом в парном – в Пекине в 2008-м, а также является ДВАДЦАТИкратным победителем турниров Большого шлема.