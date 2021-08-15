Казанский «Рубин» дома сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 4-го тура Российской премьер-лиги

Казанский футбольный клуб «Рубин» дома сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 4-го тура Российской премьер-лиги. Матч окончился со счетом 1:1. У хозяев гол забил Хван Ин Бом на 63-й минуте встречи, у самарцев – Иван Сергеев на 59-й. На 73-й минуте из-за травмы заменили защитника «Рубина» Илью Самошникова.

Казанский клуб не может обыграть «Крылья Советов» с 2018-го года – из четырех матчей между ними два закончились для него проигрышем и два ничьей.