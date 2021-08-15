«Новая Газета»: Акционист Христофоров по прозвищу «Древарх Просветленный» не был выдан Украиной, а вернулся в РФ сам

Акционист Андрей Христофоров по прозвищу «Древарх Просветленный», которого этапируют в Архангельск, не был выдан Украиной, как сообщалось ранее, а вернулся в Россию сам – по крайней мере, так утверждает со ссылкой на свои источники «Новая Газета». Христофорова вчера видели в наручниках на Ярославском вокзале, предположительно его этапируют в Архангельск для суда по делу о насилии против представителя власти, которое завели после протестов вокруг строительства мусорного полигона в Шиесе летом 2019-го. При задержании к Христофорову тогда применили электрошокер. Позже активиста отпустили, он уехал из страны, но вскоре был объявлен в международный розыск. Ему грозит до 5 лет.
2021-08-15T23:05:33+03:00
2021-08-15T23:05:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:05, 15 августа 2021
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