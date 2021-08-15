Президент Афганистана, который сложил полномочия и бежал, объяснил, что сделал это, чтобы избежать кровопролития

Президент Афганистана Ашраф Гани, который несколько часов назад сложил с себя полномочия и бежал из страны на фоне наступления запрещенного в России движения «Талибан», объяснил, что сделал это, чтобы избежать кровопролития. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Тем временем остается неясным, куда направился изгнанный лидер. Первоначально сообщалось, что он вылетел в Таджикистан. Затем – что в Узбекистан. Последнее сообщение затем опровергли в Ташкенте. Канал Kabul News со ссылкой на свои источники утверждает, что Гани в Омане.

Тем временем некоторого кровопролития избежать все же не удалось – медики сообщают о как минимум 80-ти раненых в ходе боев за окраины Кабула в городских больницах. Возле президентского дворца прогремел взрыв.

К настоящему времени талибы контролируют все районы Кабула, они вошли в президентский дворец и обследуют его помещения. Иностранные дипмиссии эвакуировались в аэропорт, который остается под защитой военных НАТО. По некоторым данным, «Талибан» намерен провозгласить восстановление Исламского Эмирата Афганистан – так страна называлась в период с 1996-го по 2001-й год, когда в прошлый раз находилась под властью талибов. Их режим тогда признавали лишь несколько стран мира – Пакистан, Саудовская Аравия, ОАЭ и Туркменистан.