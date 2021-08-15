Россияне стали тратить меньше времени на просмотр телевидения

Как показали данные исследовательской компании Mediascop, размер аудитории телевидения в России вернулся к допандемийным показателям — с января по август наши соотечественники тратили на просмотр телевизора около трёх с половиной часов в сутки. Снизилась и популярность онлайн-просмотров.

В период карантинных ограничений и домашней изоляции, жители страны многим дольше задерживались у телевизора. Впрочем, первое полугодие 2021-го демонстрирует практически 20%-й отток зрителей. Согласно данным Mediascope, показатели этого года близки к цифрам 2019-го, когда среднесуточное время, которое жители крупных российских городов старше четырёх лет тратят на просмотр телевидения, составляло 3 часа 36 минут. Теперь же на четыре минуты меньше. Максимальные показатели фиксировали в период с 30 марта по 8 июня 2020-го, когда в России был объявлен частичный локдаун, — 4 часа и 12 минут. Эксперты объясняют это тем, что люди в целом возобновляют привычный образ жизни. Исследование Mediascope говорит и о том, что сокращение среднемесячного охвата аудитории в России в первом полугодии демонстрируют почти все видеоплатформы. Например, у YouTube аудитория снизилась с 82 млн до 79 млн пользователей. Единственным среди видеосервисов рост показал лишь Netflix – его аудитория выросла почти вдвое. К слову, с начала года в стране было продано более 3 миллионов телевизоров, однако количество абонентов платного вместе с этим значимо не увеличилось.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор подготовил проект приказа, который может обязать онлайн-кинотеатры рассказывать своим пользователям о возможности бесплатного просмотра общедоступных российских телеканалов.