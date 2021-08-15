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22:07, 15 августа 2021

«Талибан» готовится провозгласить восстановление Исламского Эмирата Афганистан на всей территории страны

Признанное в России террористическим и запрещенное движение «Талибан» готовится провозгласить восстановление Исламского Эмирата Афганистан на всей территории страны, передает со ссылкой на представителя боевиков американский телеканал ABC News. Соединенные Штаты могут признать новое правительство Афганистана, если оно не будет нарушать права человека и не станет содействовать террористической угрозе. Об этом в интервью телеканалу CNN сказал госсекретарь США Энтони Блинкен: «Будущее правительство Афганистана, которое соблюдает базовые права своего народа и не помогает террористам – это правительство, с которым мы можем работать и которое можем признать. В противном случае будут действовать санкции. Также новые власти Афганистана не смогут рассчитывать на международную помощь. Другие страны, в свою очередь, должны задействовать все экономические, дипломатически и политические рычаги давления, чтобы заставить новые власти Афганистана соблюдать права человека».

Сегодня талибы взяли афганскую столицу Кабул, откуда бегут местные жители и эвакуируют иностранные дипмиссии.


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