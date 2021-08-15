Глава Рослесхоза выразил надежду, что к середине следующей недели удастся переломить ситуацию с пожарами в Якутии

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников выразил надежду, что к середине следующей недели удастся полностью переломить ситуацию с лесными пожарами в Якутии. Советников отметил, что лесопожарная ситуация остаётся сложной.
2021-08-15T22:06:33+03:00
2021-08-15T22:06:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:06, 15 августа 2021
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