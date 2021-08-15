В Геленджике вновь включили сирены оповещения о возможной ЧС из-за усиления дождя

На кадрах в соцсетях с места событий видно, как потоки воды буквально смывают в море пляжи, по улицам плывут стулья, а высота воды в отдельных местах достигает десятков сантиметров. Улучшение ситуации метеорологи обещают не раньше вторника. Замначальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Мельников сообщил, что последствия потопа в регионе активно устраняются.

Тем временем в соседнем Крыму прогнозы тоже неутешительные – в ближайшие часы региональное управление МЧС ожидает грозу с ливнями, градом и порывами ветра до 15-20 метров в секунду.