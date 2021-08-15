В Канаде объявили досрочные парламентские выборы

Они пройдут 20-го сентября. Премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что надеется укрепить большинство своей правящей Либеральной партии, чтобы еще лучше бороться с пандемией коронавируса и ее последствиями. Сейчас у либералов 154 мест в парламенте из 338, прошлые выборы проходили менее двух лет назад. Оппозиция уже объявила, что устраивать внеочередное голосование посреди эпидемии – опасно и безответственно.
2021-08-15T21:03:52+03:00
2021-08-15T21:03:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 15 августа 2021
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