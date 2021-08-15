В Канаде объявили досрочные парламентские выборы

Они пройдут 20-го сентября. Премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что надеется укрепить большинство своей правящей Либеральной партии, чтобы еще лучше бороться с пандемией коронавируса и ее последствиями. Сейчас у либералов 154 мест в парламенте из 338, прошлые выборы проходили менее двух лет назад. Оппозиция уже объявила, что устраивать внеочередное голосование посреди эпидемии – опасно и безответственно.