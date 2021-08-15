В Петербурге задержали вставшего с одиночным пикетом в поддержку «Умного голосования» Сергея Котова, пишет правозащитный проект «ОВД-Инфо» со ссылкой на самого активиста. По его словам, его задержали возле Гостиного двора и везут в 78-й отдел полиции для составления протокола по статье КоАП «нарушение санитарных норм». К нему выехал адвокат «ОВД-Инфо» Игорь Скачко.
2021-08-15T21:03:34+03:00
2021-08-15T21:03:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 15 августа 2021
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