В Петербурге задержали вставшего с одиночным пикетом в поддержку «Умного голосования» Сергея Котова, пишет правозащитный проект «ОВД-Инфо» со ссылкой на самого активиста. По его словам, его задержали возле Гостиного двора и везут в 78-й отдел полиции для составления протокола по статье КоАП «нарушение санитарных норм». К нему выехал адвокат «ОВД-Инфо» Игорь Скачко.