Украина выдала РФ архангельского экоактивиста Андрея Христофорова, известного под псевдонимом Древарх Просветленный

Украина выдала России архангельского экоактивиста Андрея Христофорова, известного под псевдонимом Древарх Просветленный, пишет издание SOTA Vision. По его данным, Христофорова вчера видели в наручниках на Ярославском вокзале – вероятно, его этапируют в Архангельск для суда по делу о насилии против представителя власти, которое завели после протестов вокруг строительства мусорного полигона в Шиесе летом 2019-го. При задержании к Христофорову тогда применили электрошокер. Позже активиста отпустили, он уехал из страны, но вскоре был объявлен в международный розыск. Ему грозит до 5 лет.