Боевики запрещенного в России движения «Талибан» объявили, что полностью контролируют 11 из 15-ти районов Кабула

Там введен комендантский час, президент Ашраф Гани сложил полномочия и бежал из страны. Председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла подтвердил, что президент Ашраф Гани покинул страну. Об этом Абдулла рассказал в видеообращении на своей странице в соцсети Фейсбук.

Иностранные дипломаты либо эвакуировались, либо переехали в кабульский аэропорт, который охраняют бойцы НАТО. Российская дипмиссия одна из немногих, которая продолжает работу в обычном режиме. Меж тем сообщается десятках раненых, поступающих в городские больницы после боев на окраинах Кабула.