Московский «Локомотив» сыграл вничью с питерским «Зенитом» в домашнем матче 4-го тура Российской премьер-лиги

Встреча закончилась со счетом 1:1 Оба мяча в матче были забиты с пенальти: в составе «Зенита» его реализовал Алексей Сутормин на 85-й минуте, у железнодорожников отличился Федор Смолов на 90-й. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба провел матч на скамейке запасных.

