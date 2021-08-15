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20:32, 15 августа 2021

Авиакомпании сразу целого ряда стран отменяют рейсы в Афганистан и прекращают использовать его воздушное пространство

Авиакомпании сразу целого ряда стран отменяют рейсы в Афганистан и даже прекращают использовать его воздушное пространство после захвата столицы и власти в стране запрещенным в России движением «Талибан».

В частности, известно о запрете летать над Афганистаном пилотам от руководства британской British Airways и голландской KLM – из-за этого удлинятся ее рейсы в Дели и Бангкок. А вот индийская Hindustan Airlines, напротив, подтвердила планы и дальше летать в Кабул. Правда, в настоящий момент все коммерческие рейсы из Кабула приостановлены — в международный аэропорт Кабула направляются американские военные эксперты, чтобы взять управление трафиком под свой контроль и убедиться, что все желающие покинуть страну смогут безопасно улететь, а пока взлеты и посадки разрешают только военным самолетам. В аэропорт также экстренно переместились посольства тех западных стран, которые еще не эвакуировали своих дипломатов полностью. Около часа назад стало известно об обстреле воздушной гавани неизвестными, там начался пожар.

Некоторые местные жители при этом уверены, что жизнь простых людей талибы не ухудшат, а возможно – и изменят к лучшему. Другие афганцы опасаются новой власти, которая, например, жестоко карает женщин за малейшее несоблюдение норм шариата. 


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