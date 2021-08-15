В окрестностях Иерусалима начались лесные пожары, сообщает государственное израильское радио «Кан». Огнем охвачена местность к западу от города. Сведений о пострадавших пока не поступало, но известно, что распоряжения об эвакуации получили жители 6 небольших поселков. На борьбу с огнем отправлены 10 самолетов и пожарные бригады, близлежащие автотрассы перекрыты.