Число погибших в результате землетрясения на Гаити превысило 700 человек, объявило управление гражданской защиты республики.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в 125 км от столицы Порт-о-Пренс. Премьер-министр объявил режим чрезвычайного положения. В российском посольстве на острове говорят, что пока не фиксировали в связи с землетрясением запросов на помощь от соотечественников.

В прошлый раз, когда на острове разразилось землетрясение, в январе 2010-го, оно было даже чуть меньшей магнитуды – 7,0 – и тогда в итоге погибли, только по официальным данным, 222 с лишним тысячи человек.