Осужденный за шпионаж в пользу России литовский оппозиционер Альгирдас Палецкис обжаловал свой приговор, сообщает национальное радио LRT. Адвокаты Палецкиса просят отменить решение городского суда Шяуляя и направить дело на новое рассмотрение. Сам оппозиционер называл свое уголовное преследование преследованием за инакомыслие.

В нулевые Палецкис был депутатом Сейма и вице-мэром Вильнюса, но затем в интервью усомнился в официальной версии событий у вильнюсской телебашни в 1991-м году, когда погибли 14 человек. После этого на него завели уголовное дело по статье «отрицание советской оккупации».