Боевики движения «Талибан» ввели в захваченном Кабуле комендантский час

Боевики признанного в России террористическим и запрещенного движения Талибан ввели в захваченном Кабуле комендантский час. Он действует с 9 вечера по местному времени (19:30 по Москве). Также объявлено о создании Координационного совета для борьбы с хаосом – в него вошли председатель Высшего совета по примирению Абдулла Абдулла, лидер Исламской партии Гульбеддин Хекматьяр и Хамид Карзай, бывший президентом с 2004-го по 2014-й год.

Пресс-атташе посольства России в Кабуле Никита Ищенко сообщил, что в афганской столице сохраняется относительно спокойная ситуация.

Посольство России в Кабуле заявило о готовности сотрудничать с переходным правительством. Правда, талибы уже объявили, что никакого переходного правительства не будет, и власть будут передавать непосредственном им.

