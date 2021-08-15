Таганский районный суд в Москве заблокировал сайты платформы «Глаз бога», на решение на сайте обратила внимание «Роскомсвобода». Речь идет о боте (специальном автоматизированном сервисе) в телеграме, который за деньги предоставляет доступ к агрегированным данным о том или ином гражданине по запросу – как из открытых баз данных, так и из попавших в Сеть нелегально).

Сам сервис по иску Роскомнадзора тот же суд заблокировал еще в июле.