В Афганистане не будет переходного правительства, написал в своем твиттере представитель «Талибан»

В Афганистане не будет переходного правительства, написал в своем твиттере представитель запрещенного в России террористического движения «Талибан» Альханафи Вардак. Он заявил, что талибы ожидают прямой передачи власти непосредственно им (движение уже управляло страной с 1996-го по 2001-й год, до начала военной операции в Афганистане сил международной коалиции).

Профессор МГЛУ, исламовед Роман Силантьев считает, что у современных талибов есть шанс создать умеренно религиозное государство, которое не будет представлять опасности для мирового сообщества. Такое мнение Роман Силантьев высказал «Эху Москвы». По словам Романа Силантьева, приходящие к власти радикалы либо быстро уничтожают сами себя, либо становятся более адекватными, и талибы с большой вероятностью пойдут по второму пути.