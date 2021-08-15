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19:06, 15 августа 2021

Министр природных ресурсов Камчатки нелестно высказался в адрес одного из городов Забайкалья, в котором он побывал

После критики в соцсетях чиновник попытался оправдаться, что имел в виду плохие дороги.

Петровск-Забайкальский город с населением более 15 тысяч человек, расположенный примерно в пятистах километрах от столицы Забайкалья Читы глава министерства природы Камчатки сравнил с ягодицами. В соцсети инстаграм Алексей Кумарьков выложил фотографию, сделанную на въезде в город, и нелестно о нём отозвался. Кумарьков, который во время трёхдневного отпуска решил покататься по России, добавил, что ему пришлось проехать больше пятисот километров за день, включая путь по дорогам из гравия, который он преодолел с помощью навигатора. При этом чиновник был в футболке с нецензурной надписью, которая обозначает что ему всё равно. На запись обратил внимание камчатский телеканал «41 регион», пользователи соцсетей, в основном жители дальневосточных регионов начали резко критиковать чиновника. Кумарьков сначала отредактировал свой пост, уточнив, что имел в виду не город, а исключительно дороги, а затем его удалил. Министр природных ресурсов Камчатки уверяет, что никого обидеть не хотел. Чиновник добавил, что просто не привык выбирать выражения. При этом публикацию с обидевшим некоторых жителей города высказыванием он назвал проявлением новой искренности, которая, по мнению Кумарькова, сегодня пользуется популярностью. По поводу майки с матом он объяснил, что ему подарила её жена купив цитата «во вполне официальном интернет-магазине».

Немного раньше советник губернатора Красноярского края Андрей Агафонов назвал местных жителей, которые жалуются на смог от лесных пожаров, цитата «плаксивым сбродом» и « «ноющей кучей дерьма».


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