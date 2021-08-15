Некоторые российские регионы в сентябре ожидают заморозки, предупредила заведующая лабораторией Росгидрометцентра Людмила Паршина. По ее прогнозу, аномальные холода накроют часть Сибири и Дальнего Востока. Так, на Чукотке и в Магадане столбики термометров будут опускаться до -10. Аномально холодная и дождливая погода ждет также Мурманскую, Архангельскую области и Карелию, однако в целом в европейской части России температура будет соответствовать климатическим нормам.