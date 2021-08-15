Среднее время просмотра телевизора в России вернулось к доковидным уровням, следует из замеров компании Mediascope. С начала года по 7-е августа россияне в возрасте старше 4-х в среднем смотрели телевизор по 3 ч. 32 мин. в день против 3 ч. 36 мин., на пике весной прошлого года – 4 ч. 12 мин. Также снизилась аудитория и трафик онлайн-кинотеатров.
2021-08-15T18:34:40+03:00
2021-08-15T18:34:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:34, 15 августа 2021
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