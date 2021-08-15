Z Архив новостей новости
5 2 6 253
18:34, 15 августа 2021

Среднее время просмотра телевизора в России вернулось к доковидным уровням

Среднее время просмотра телевизора в России вернулось к доковидным уровням, следует из замеров компании Mediascope. С начала года по 7-е августа россияне в возрасте старше 4-х в среднем смотрели телевизор по 3 ч. 32 мин. в день против 3 ч. 36 мин., на пике весной прошлого года – 4 ч. 12 мин. Также снизилась аудитория и трафик онлайн-кинотеатров.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 августа Поздравить…

5 184 6 5795 00:00
Новости

Резко обострились отношения между Израилем и Польшей Поводом стал новый польский закон, который ограничивает права уцелевших в Холокосте евреев на возвращение отнятого имущества…

5 106 6 11288
Блоги

Карина Орлова журналист

Редко когда администрация президента США ошибалась так кардинально, как Байден с Афганистаном Сегодня, через пять недель, талибы вошли в Кабул. В течение 72 часов США полностью эвакуируют посольство. Это ошеломляющий провал для Запада и позор для Джо Байдена…

5 40 6 5738 17:40
Новости

В Турции при крушении Бе-200, как передает ТАСС, погиб летчик-испытатель этого самолета Евгений Кузнецов Это подтвердили агентству в «Первом канале», который ранее снял о пилоте документальный фильм

5 59 6 9183
Голосование
3506076
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Нарухито, император Японии, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 63 6 9681 10.08
Голосование
Если бы выборы были в ближайшее воскресенье и в бюллетене были только 2 фамилии, за кого бы вы проголосовали?
5 131 6 22145 09.08
Новости

Войска талибов вошли в столицу Афганистана Кабул

5 99 6 17098
Блоги

+ «Шутка — не преступление». Стендап-комики записали видеообращение в поддержку арестованного Идрака Мирзализаде «Шутка — не преступление». Стендап-комики записали видеообращение в поддержку арестованного Идрака Мирзализаде О недопустимости арестов за юмористические выступления высказались в том числе Михаил Шац, Данила Поперечный, Илья Соболев…

5 71 6 13174 14.08
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Западные СМИ оживились ВВС и сам корреспондент заняли глухую оборону и не комментируют ситуацию своим же коллегам. С чего бы? Нет информационного повода или не тот? Вперёд, не стесняйтесь…

5 128 6 24735 13.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

К ситуации вокруг корреспондента московского бюро «Би-би-си» С.Рейнсфорд Подчеркну ещё раз: российская мера (в отличие от британской инициативы) исключительно ответная. Ни к какому ущемлению свободы слова она отношения не имеет…

5 61 6 11968 14.08
Блоги

Леонид Гозман политик

Сергей Ковалев и Радован Караджич Собственные выдающиеся граждане столь ненавистны, что государство не может заставить себя соблюдать даже элементарные приличия. Боюсь, что вопросов к нашей власти уже не остается…

5 130 6 26416 14.08
Блоги

Константин Ремчуков главный редактор и гендиректор «Независимой газеты»

В интересах России не дать втянуть себя в конфронтацию с Западом Аналогичная задача стоит и перед Вашингтоном в свете провокационной несдержанности их младших партнеров из «новых европейцев»...

5 147 6 30901 13.08
Блоги

Елена Серветтаз журналист, Париж, Франция

Соцсети — наш «дневник Анны Франк» Мы не преодолели свое тоталитарное прошлое. Мы не просили за него прощения, мы не признавали вину, не стыдились его…

5 70 6 15271 10.08
Новости

Ряд высокопоставленных афганских чиновников, включая советников президента страны, готовятся к отлёту из Кабула Представители движения Талибан, которые сегодня заняли столицу без боя, сделали первые заявления, которые касаются иностранцев, женщин и СМИ…

5 35 6 7582
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Главной силой, победившей Советский Союз, была не свобода, а энтропия Я-то вообще считаю, что Советский Союз при тех или иных усилиях с разных сторон можно было бы и сохранить — опять-таки, в той или иной форме. Но я знаю, какую реакцию вызывает сейчас эта мысль…

5 125 6 29100 13.08
Блоги

+ Россиянка Софья Сапега дала первое интервью Белорусскому государственному каналу Россиянка Софья Сапега дала первое интервью Белорусскому государственному каналу Ранее белорусский СК объявил, что Сапега и Протасевич заключили досудебное соглашение и обязались сотрудничать со следствием…

5 123 6 28683 11.08
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Войска талибов вошли в столицу Афганистана Кабул

5 99 6 17157
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Я выяснил, что художественная гимнастика – это тоже, оказывается, русская скрепа, причем такая, круче «калашникова» и священнее пельменей…

5 55 6 82249 11.08
#слушать 51:49 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Если бы выборы были в ближайшее воскресенье и в бюллетене были только 2 фамилии, за кого бы вы проголосовали?
5 131 6 22159 09.08
Блоги

Алексей Навальный политик

Я обвиняюсь в совершении преступления с использованием машины времени Приехавший ко мне в лагерь следователь (аж полковник Главного следственного управления!) вручил мне обвинение. Теперь в связи с «созданием организации, посягающей на личность и права граждан»...

5 263 6 170821 13.08
Блоги

+ На журналиста Александра Невзорова напали в Петербурге На журналиста Александра Невзорова напали в Петербурге Как сообщил сам пострадавший в своем телеграм-канале, после трансляции программы «Невзоровские среды» его атаковал «православный фанатик»...

5 396 6 107121 12.08
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9224408
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4994332

Сегодня в эфире